Тигипко окончательно оформил сделку по покупке Днепрометиза

Кипрская компания Agimant Limited Сергея Тигипко установила единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлоизделий в Украине ЧАО "Днепрометиз".



Согласно сообщению "Днепрометиза" в системе раскрытий информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сделка была оформлена 29 декабря, передает Интерфакс-Украина.



В сообщении уточняется, что кипрская Agimant Limited приобрела доминирующий контрольный пакет акций ЧАО "Днепрометиз" опосредованно путем заключения договора с компанией Sartorius Limited, на основании которого Agimant Limited стал владельцем 100% акций компании Dealzone Holding Ltd., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах.



В соответствии с госреестром, сейчас бенефициаром Sartorius Limited выступает Олег Артемьев из Днепра. Через эту компанию он контролирует ООО "Гранит инвест-Рокитное" и "Рокитнянский гранкарьер" в Киевской области с выручкой в 2019 году соответственно 7 млн грн и 3,1 млн грн.



Sartorius Limited также одно время в этом году было собственником ООО "Рубеж Инвест" после компании, бенефициаром которой выступал Тигипко, однако теперь бенефициаром этого ООО через ООО "Технопром СКД" выступает Евгения Курносенко из Днепра.



В госреестре бенефициаром "Днепрометиза" указан C.Тигипко, ранее им выступал совладелец "Северстали" (РФ) Алексей Мордашов.



Как сообщалось, в октябре Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Agimant Limited приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd.



"Днепрометиз" производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей, мощность предприятия – 120 тыс. тонн в год. В собственности Dealzone Holding Ltd. (Британские Виргинские о-ва) находится 98,6578% акций "Днепрометиза". Уставный капитал ЧАО "Днепрометиз" составляет 83,48 млн грн, номинал акции – 68,08 грн.



