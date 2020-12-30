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ОПЗ будет получать давальческое сырье от нынешнего поставщика

30.12.20 16:40 , Укринформ
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АО "Одесский припортовый завод" в 2021 году продолжит работать с действующим давальцем сырья - ООО "Агро Газ Трейдинг" в первом квартале 2021 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

"Члены правления после изучения текущей ситуации, с учетом положения дел на рынке природного газа и минеральных удобрений, приняли решение о пролонгации действующего договора по давальческой модели с ООО "Агро Газ Трейдинг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правление АО "ОПЗ" изучало возможности прямых поставок газа, а также условия и процедуру проведения конкурса по отбору нового давальца. Однако прямые поставки невозможны без реструктуризации задолженности с кредиторами, а определение победителя конкурса до завершения действующего договора по переработке давальческого сырья было технически невозможным в связи с недостаточными сроками.

"Поэтому правление приняло решение о продлении договора при условии, что сразу после отбора нового поставщика на конкурсе, текущий контракт будет прекращен с уведомлением заказчика за один месяц. В ходе переговоров правление АО "ОПЗ" договорилось об увеличении платы за переработку сырья до уровня 61 доллар США за тонну карбамида и 42 доллара США за тонну аммиака. Сейчас правление АО "ОПЗ" завершает согласование правил конкурса с компаниями, которые ранее заявляли о намерении принять участие в нем. Новый конкурс будет объявлен в январе 2021 года", - сообщили в ОПЗ .

Как сообщалось, Одесский припортовый завод с лета 2019 года обеспечивает давальческим сырьем, согласно соответствующему договору, компания "АгроГазТрейдинг".

Продукция ОПЗ - аммиак и карбамид - пользуется спросом в странах Евросоюза, Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Валютные поступления от экспорта продукции ОПЗ вносят свой вклад в стабилизацию платежного баланса страны и увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

МинПром

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