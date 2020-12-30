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Очередные 700 млн долл. от МВФ Украина получит в 2021 году

30.12.20 16:13 , uaprom.info
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Получение Украиной следующих двух траншей от Международного валютного фонда по 700 млн долл. перенесено на следующий год, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Первый транш на 2,1 млрд долл. мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по 700 млн долл. в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 млн долл., которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - сказал он.

По его словам, кредитные средства МВФ нужны Украине, но не менее важно доверие к Украине как партнеру.

"Нам важно быть в этой программе, добросовестно выполнять взятые на себя обязательства и сохранить доверительные отношения. Поэтому в процессе переговоров делаем шаги, которые приближают нас к траншу", - приводятся в сообщении слова министра.

С.Марченко отметил, что срок действия программы рассчитан до конца 2021 года, и по ее завершению можно будет понимать, какая поддержка от международных партнеров понадобится Украине в дальнейшем.

Также глава Минфина подчеркнул, что выполнены все маркеры, которые касались правительственных мероприятий.

"Это - рыночное тарифообразование, трансформация налоговой и таможенной служб. С 1 января эти два ведомства будут уже работать в формате единых юридических лиц. Это также урегулирование проблемных кредитов государственных банков и тому подобное. Но там есть и меры по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше подчеркивают необходимость реализации именно этих мероприятий", - сказал министр.

МинПром

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