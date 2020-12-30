Железной руде предсказали резкое подорожание уже в январе Как сообщает Australian Financial Review, попытка китайского правительства снизить цены на железную руду не помешала некоторым экспертам предсказывать новый скачок уже в следующем месяце.



Компания Westpac Banking Corp полагает, что рост цен на сталелитейный минерал в январе приблизится к 20%, до примерно 180 долл. за тонну.



Текущее снижение цен на железную руду носит временный характер. Несмотря на некоторые ужесточения на Далянской бирже, аналитик Westpac Джастин Смирк считает, что фундаментальных показателей спроса и предложения достаточно, чтобы поднять цену на сырье.



Он отметил, что запасы железной руды в китайских портах застряли на циклических минимумах. И это несмотря на рост производства стали и значительный импорт железной руды.



Кроме того, импортная цена на руду значительно выше цены на товары местного производства. Это свидетельствует о высоком спросе на импортную руду.



"Рентабельность [китайских] сталелитейных заводов поддерживается ростом цен на сталь, что позволяет постоянно повышать стоимость сырья", - цитирует его слова AFR.



"С учетом того, что цены на сталь продолжают расти в течение декабря, а запасы стали (как у трейдеров, так и на сталелитейных заводах) растут лишь незначительно, похоже, что высокие продажи стали будут по-прежнему поддерживать высокие цены на железную руду по крайней мере в первой половине 2021 года".



По данным Westpac, с начала ноября производство стали в Китае выросло на 9%. Большая часть роста приходится на последние месяцы, когда Китай вышел из катастрофы, связанной с COVID-19.



Это увеличение сопоставимо с ростом производства стали в 2019 году на 8%.



Напротив, предложение руды не поспевает за спросом. Крупный бразильский производитель руды Vale SA понизила прогноз добычи на 2020 и 2021 годы, поскольку COVID затруднил его деятельность.



Бразилия и Австралия также вступают в "сезон дождей", и вероятны дальнейшие сбои в поставках.



Хотя большинство аналитиков не думают, что сырьевые товары могут удержаться на недавних максимумах, цена на железную руду, похоже, имеет все возможности для роста в ближайшем будущем.



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