Метинвест досрочно погасил 45 млн долл предэкспортного финансирования "Метинвест", международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний досрочно погасила 45 млн долл. по линии предэкспортного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба компании.



После этого погашения общая сумма задолженности по данной линии составляет 228 млн долл.



"Такой шаг стал возможным благодаря высокой ликвидности группы на фоне благоприятной конъюнктуры на рынках стали и железной руды. Данное погашение обусловлено намерением освободить Метинвест от запланированных выплат суммы основного долга в рамках кредитной линии в течение последующих несколько месяцев, что обеспечит дополнительную гибкость в обслуживании долгового портфеля и подчеркнет предусмотрительность группы в управлении своими обязательствами", - говорится в заявлении группы.



"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.



Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.



МинПром



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