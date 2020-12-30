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Госстат уверяет, что украинцы в конце года начали богатеть

30.12.20 15:38 , РБК Украина
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Реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2020 года выросли на 3,2%. Рост доходов возобновился после паузы во втором квартале года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1 030 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 19 390 грн (в ІІІ квартале 2019 года - 17 934 грн).

Отметим, по данным Госстата, реальные располагаемые доходы украинцев во втором квартале 2020 года сократились на 7,3%. Это стало первым падением реальных доходов с первого квартала 2016 года.

Напомним, потребительские расходы домашних хозяйств за второй квартал 2020 года упали на 10,4%. По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за второй квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,9%.

Отметим, реальные доходы украинцев (с учетом инфляции) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 9,0%, что несколько медленнее, чем в 2017 и 2018 годах (10,9%).

Как сообщало РБК-Украина, в июне НБУ констатировал конец трехлетнего цикла роста доходов украинцев.

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