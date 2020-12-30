Метинвест направил на закупку техники для Азовстали 4,6 млн грн В цехе переработки металлургических шлаков МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" продолжается обновление спецтехники - в работе новый доменный шлаковоз. Инвестиции в закупку оборудования составили 4,6 млн грн.



Новое оборудование необходимо для поддержки бесперебойного производства. Температура горячего шлака достигает 1300-1400 градусов по Цельсию, из-за чего возникает необходимость периодически обновлять парк шлаковозов цеха переработки металлургических шлаков (ЦПМШ).



Вместимость нового доменного шлаковоза составляет 16,5 кубического метра, вес – 65 тонн. Спецтехника состоит из несущей рамы, двухосных ходовых тележек железнодорожного типа, опорного кольца, чаши, механизма опрокидывания и автосцепного устройства.



Новый шлаковоз, в сцепке с еще несколькими, работает на приеме и транспортировке доменного шлака к месту переработки в траншеи ЦПМШ.



"На предприятии регулярно обновляется спецтехника для обеспечения качества и эффективности производственных процессов. Парк шлаковозов играет важную роль в технологической цепочке и непосредственно влияет на ход выполнения производственной программы, и на себестоимость готовой продукции", - отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.



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