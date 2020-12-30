Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Метинвест направил на закупку техники для Азовстали 4,6 млн грн

30.12.20 15:11 , МариупольСити
печать
размер текста:

В цехе переработки металлургических шлаков МК "Азовсталь" Группы "Метинвест" продолжается обновление спецтехники - в работе новый доменный шлаковоз. Инвестиции в закупку оборудования составили 4,6 млн грн.

Новое оборудование необходимо для поддержки бесперебойного производства. Температура горячего шлака достигает 1300-1400 градусов по Цельсию, из-за чего возникает необходимость периодически обновлять парк шлаковозов цеха переработки металлургических шлаков (ЦПМШ).

Вместимость нового доменного шлаковоза составляет 16,5 кубического метра, вес – 65 тонн. Спецтехника состоит из несущей рамы, двухосных ходовых тележек железнодорожного типа, опорного кольца, чаши, механизма опрокидывания и автосцепного устройства.

Новый шлаковоз, в сцепке с еще несколькими, работает на приеме и транспортировке доменного шлака к месту переработки в траншеи ЦПМШ.

"На предприятии регулярно обновляется спецтехника для обеспечения качества и эффективности производственных процессов. Парк шлаковозов играет важную роль в технологической цепочке и непосредственно влияет на ход выполнения производственной программы, и на себестоимость готовой продукции", - отметил генеральный директор МК "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:55
Украина подписала СРП по семи нефтегазовым участкам
13:30
Каждый пятый украинец работает нелегально
13:09
Восстановление Минагрополитики – пример непоследовательности Кабмина
12:59
Украинским металлургам нужно искать новые рынки сбыта
12:23
В Украине ускорились темпы строительства
11:58
Азербайджан начал поставки газа в Европу
11:37
Украинский рынок нужно защитить от демпингового импорта - Шпенов
11:14
Украинские вагоностроители могут рассчитывать на получение новых заказов
10:57
Россия ускорит прокладку Северного потока-2, не дожидаясь санкций США
10:37
С 1 января для 98% украинской продукции гарантирован свободный доступ на рынок Великобритании
10:21
ВостГОК из-за непоступления денег не намерен возобновлять работу 4 января
09:56
Создание энергомоста из Украины в Европу отложили
09:31
С 1 января Сербия перестанет получать газ через Украину
09:11
Энергоатом ожидает получить по итогам года около 7,6 млрд грн убытка
08:40
Нафтогаз решил торговать своим газом на бирже
08:15
Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте"
30.12.20
17:53
Пандемия вызвала резкое увеличение числа новых предприятий по всему миру
17:43
Рост стоимости квот на выбросы СО2 ускорит экотрансформацию промышленности
17:35
Отмена льготного тарифа на электроэнергию повысит уровень инфляции
17:15
Зоря-Машпроект получила заказ на ремонт 9 двигателей для ГТС за 370 млн грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!