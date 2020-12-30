Центрэнерго заявило, что полностью рассчиталось с шахтерами ПАО "Центрэнерго" сообщает, что уровень расчетов с государственными угледобывающими предприятиями составляет 100%.



Отмечается, что все расчеты по контрактам с поставщиками топлива происходят в рамках договорных отношений без нарушений сроков.



Напомним, Минэнерго завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета.



Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ОАО "Центрэнерго", которые являются его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - те, что будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.



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