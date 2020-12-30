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Предприятия ОПК имеют многомиллионные задолженности – Уруский

30.12.20 14:14 , РБК Украина
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Ситуацию с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительная. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он отметил, что Минстратегпром фактически начало свою работу в сентябре, после утверждения положения о министерстве. За этот период министерству удалось сделать выводы о состоянии ОПК в Украине.

"Вынужден откровенно сказать, что они, к сожалению, неутешительные. Целый ряд предприятий имеют миллионные задолженности по зарплате, и эту ситуацию нужно менять немедленно", - отметил О.Уруский.

По его словам, необходимость в реформировании ОПК существует в Украине уже давно.

"В этом году мы четко и понятно определили стратегию будущего построения украинского ОПК, которая предусматривает создание государственных холдинговых компаний "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". В них войдут шесть и три холдинговые компании соответственно, а окончательное утверждение подобной структуры - за высшим руководством Украины", - добавил О.Уруский.

Напомним, в начале декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости разработки стратегии развития ОПК. Это необходимо сделать в сжатые сроки.

МинПром

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