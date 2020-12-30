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SMS group построит в США завод по производству медных анодов из лома

30.12.20 13:51 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская компания SMS group получила заказ от американской Ames Copper Group на строительство завода по производству медных анодов из лома в штате Северная Каролина.

Как заявляет Ames Copper, представляющая собой совместное предприятие компаний Prime Materials Recovery и Cunext Group, новый завод, стоимость которого составит более 50 млн долл., станет первым в США производителем чистой меди из лома. Это должно способствовать восстановлению американской промышленности.

Ввод в строй предприятия намечен на конец 2021 г. Как сообщает SMS, завод в дальнейшем может быть усовершенствован за счет внедрения новых цифровых решений.

Согласно заявлению германской компании, данный проект весьма важен для нее, так как подчеркивает ее сильную позицию провайдера интегрированных решений для мировой цветной металлургии.

МинПром

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