Иран выплатит по 150 тыс. долл. семьям погибших в катастрофе самолета МАУ Иран намерен выплатить по 150 тыс. долл. семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития Ирана. Об этом сообщает местное агентство IRNA.



Сообщается, что семьям погибших выплатят по 150 тыс. долл. или эквивалентную сумму в других валютах. Также сообщается, что правительство поручило провести выплаты как можно быстрее. Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран.



Отметим, сегодня официальный Тегеран заявил, что расследование катастрофы МАУ завершено. В его заявлении говорится, что расследование проведено профессионально и без всяких предубеждений.



Напомним, ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации, но позже это решение было отозвано.



Накануне члены экипажа сбитого самолета получили звания Героя Украины.



Иран сбил украинский самолет 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту самолета. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.



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