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Китай сократит выплавку стали ради зеленого производства

30.12.20 13:13 , Бизнес Цензор
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Китай в 2021 году сократит выпуск стали по сравнению с 2020 годом, заявил во вторник министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.

"В следующем году в стране будут приложены усилия по содействию низкоуглеродному развитию промышленности и "зеленому" производству", - цитирует чиновника Интерфакс.

В последние годы Китай предпринимает серьезные шаги по сокращению избыточных производственных мощностей, особенно в энергоемком сталелитейном секторе. В течение 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) КНР досрочно выполнила задачу по сокращению производства стали на 150 млн тонн.

Согласно данным World Steel Association за 11 месяцев 2020 года Китай нарастил выпуск стали на 5,5%, до 961,158 млн тонн.

МинПром

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