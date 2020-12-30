Китай сократит выплавку стали ради зеленого производства Китай в 2021 году сократит выпуск стали по сравнению с 2020 годом, заявил во вторник министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин.



"В следующем году в стране будут приложены усилия по содействию низкоуглеродному развитию промышленности и "зеленому" производству", - цитирует чиновника Интерфакс.



В последние годы Китай предпринимает серьезные шаги по сокращению избыточных производственных мощностей, особенно в энергоемком сталелитейном секторе. В течение 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) КНР досрочно выполнила задачу по сокращению производства стали на 150 млн тонн.



Согласно данным World Steel Association за 11 месяцев 2020 года Китай нарастил выпуск стали на 5,5%, до 961,158 млн тонн.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



