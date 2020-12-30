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За 2020 год в Украину поступило рекордное число денежных переводов

30.12.20 12:47 , РБК Украина
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Объем частных переводов в Украину из-за границы за ноябрь 2020 года составил 1035 млн долл. Это на 20 млн долл. меньше, чем годом ранее (1055 млн долл.). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В то же время за январь-ноябрь объем переводов составил 11 026 млн долл. Это на 1,8% (на 196 млн долл.) больше, чем годом ранее (10 830 млн долл.).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-ноябре 2020 года по неформальным каналам в Украину было переведено 4 394 млн долл., что на 981 млн долл. меньше, чем за этот же период годом ранее (5 375 млн долл.).

Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за границы был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году. По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составила 12 017 млн долл., что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11 111 млн долл.).

В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.

МинПром

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