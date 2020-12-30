Австралия и Бразилия отгрузили рекордные объемы руды

Как сообщает Mining.com, общий объем железной руды, отправленной в мировые пункты назначения из Австралии и Бразилии, составил 29,7 млн тонн с 21 по 27 декабря, что является максимальным показателем с июня 2019 года.
За отчетный период отгрузка железной руды из десяти австралийских портов по всему миру достигла 21,7 млн тонн, а тоннаж, отгруженный из девяти портов Бразилии, достиг 8 млн тонн.
Железная руда превзошла все сырьевые товары в 2020 году, увеличившись более чем вдвое до рекордных значений на фоне высокого спроса на сталь в Китае.
Как крупнейший в мире производитель стали с объемом производства 1,1 млрд тонн в 2020 году, Китай импортирует 60% своей железной руды из Австралии.
Двусторонние отношения между двумя странами испортились в начале этого года после того, как Австралия поддержала растущий призыв к международному расследованию действий Китая в связи с пандемией коронавируса. Сохраняющаяся напряженность пока не оказала большого влияния на торговлю железной рудой.
Правительство Австралии заявило, что прогнозирует сохранение значительного влияния Китая на экспорт австралийской железной руды в следующие несколько лет.