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Австралия и Бразилия отгрузили рекордные объемы руды

30.12.20 12:33 , МеталлТорг
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Как сообщает Mining.com, общий объем железной руды, отправленной в мировые пункты назначения из Австралии и Бразилии, составил 29,7 млн тонн с 21 по 27 декабря, что является максимальным показателем с июня 2019 года.

За отчетный период отгрузка железной руды из десяти австралийских портов по всему миру достигла 21,7 млн тонн, а тоннаж, отгруженный из девяти портов Бразилии, достиг 8 млн тонн.

Железная руда превзошла все сырьевые товары в 2020 году, увеличившись более чем вдвое до рекордных значений на фоне высокого спроса на сталь в Китае.

Как крупнейший в мире производитель стали с объемом производства 1,1 млрд тонн в 2020 году, Китай импортирует 60% своей железной руды из Австралии.

Двусторонние отношения между двумя странами испортились в начале этого года после того, как Австралия поддержала растущий призыв к международному расследованию действий Китая в связи с пандемией коронавируса. Сохраняющаяся напряженность пока не оказала большого влияния на торговлю железной рудой.
Правительство Австралии заявило, что прогнозирует сохранение значительного влияния Китая на экспорт австралийской железной руды в следующие несколько лет.

МинПром

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