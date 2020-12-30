ФГИУ продал очередной спиртзавод за 55 млн грн Фонд госимущества 29 декабря на приватизационном аукционе продал Борокское МПД (80 км от Львова, недалеко от украинской-польской границы) за 55,1 млн грн, это 19-й проданный в рамках приватизации спиртзавод. Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.



"За объект приватизации соревновались 3 компании, а его стартовая цена выросла в 4,2 раза - с 13,2 млн грн до 55,1 млн грн. Новый владелец получит, в частности, бардохранилище, спиртобазы, солодовню, ферму и зернохранилище. Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет - после этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным", - говорится в сообщении.



Отмечается, что это был последний успешный аукцион по приватизации предприятий спиртовой отрасли в 2020 году. Следующие спиртзаводы будут выставлены на торги уже в новом году.



МинПром

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