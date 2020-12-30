Fortescue делает ставку на возобновляемый водород

Как сообщает агентство Platts, крупные производители железной руды, возможно, в настоящий момент наслаждаются высокими рыночными ценами, но всегда пристально смотрят в будущее. Это долгосрочная игра, и инвесторы всегда хотят знать, что будет дальше.
Австралийская компания Fortescue Metals Group, четвертый по величине производитель железной руды в мире, искала прогрессивные «зеленые» решения и нашла ответ в возобновляемом водороде. Компания из Перта, благодаря своему меткому названию Fortescue Future Industries, взяла на себя ведущую роль в занятии ключевой позиции в том, что, как ожидается, станет основной экспортной отраслью Австралии.
Компания подписалп соглашения о сотрудничестве в области возобновляемых источников водорода с Posco, Kawasaki Heavy Industries и Iwatani Corp. Поскольку ожидается, что Япония и Южная Корея будут основными получателями австралийского экспорта водорода, эти сделки имеют смысл.
Благодаря сотрудничеству с Posco Fortescue также может увеличить экспорт железной руды южнокорейскому сталелитейному гиганту.
Fortescue планирует достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году, в то время как крупные производители железной руды поставили цели на 2050 год.