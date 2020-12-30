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Евразийская комиссия продлила спецпошлины на украинские нержавеющие трубы на 2021 год

30.12.20 11:50 , Бизнес Цензор
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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой меры в отношении бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали из Украины до 18 октября 2021 года включительно.

Как сообщили в ЕЭК, действие ввозной пошлины, срок применения которой истекал 25 февраля 2021 года, продлено на время проведения повторного антидемпингового расследования, передает Интерфакс-Украина.

Повторное расследование открыто 19 октября 2020 года и должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала.

Как сообщалось, сейчас в отношении украинских труб из коррозионностойкой стали действует пошлина в размере от 4,32% до 18,96% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя. Эта мера была установлена в 2015-2016 годах.

В октябре Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал повторное антидемпинговое расследование, инициаторами которого выступили заводы группы ЧТПЗ ("Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и группы "ТМК" ("ТМК-Инкос" и "Волжский трубный завод").

Согласно оценкам российских заявителей, в первом полугодии 2020 года наблюдалось значительное снижение цены нержавеющих бесшовных труб из Украины (на 23,6% в рублевом выражении и на 27,8% - в долларовом), в результате чего цена на украинский товар без учета антидемпинговой пошлины стала ниже цены товара отрасли экономики ЕАЭС.

МинПром

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