Baowu и JFE Steel наладили выпуск новых видов высокопрочной стали Японская металлургическая компания JFE Steel сообщила об успешном освоении производства высокопрочного (1470 МПа) холоднокатаного стального листа, предназначенного для изготовления частей автомобильного кузова методом холодной штамповки.



Как заявляет компания, ранее таким образом можно было изготовить только детали простой формы наподобие бамперов. В иных случаях производители автокомпонентов были вынуждены использовать более сложный и менее производительный процесс горячей штамповки.



Однако на заводе West Japan Works компании JFE Steel благодаря использованию собственной системы охлаждения проката после линии непрерывного отжига удалось получить высокопрочную сталь с минимальным содержанием легирующих элементов и высокой однородностью микроструктуры.



Другие виды высокопрочной стали внедрила в производство китайская компания Baosteel, входящая в группу Baowu. На своем заводе в Шанхае она освоила выпуск мультифазной холоднокатаной и оцинкованной стали 1180CH для использования в автомобилестроении. Данная продукция при пределе прочности более 1000 МПа обладает очень высокой пластичностью.



Кроме того, Baosteel сообщила об успешном испытании пробной партии высоколегированной проволоки с пределом прочности 2100 и 2160 МПа для производства мостовых канатов. Как заявляет компания, это самая прочная проволока в мире, которая будет востребована в ходе реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов.



В частности, Baosteel должна поставить около 10 тыс. т стальных канатов и другой продукции для проекта Lingdingyang Bridge — системы из 19 мостов общей протяженностью 43 км, которые будут связывать города Шэньжэнь и Чжуншань, находящиеся на разных берегах устья Жемчужной реки.



МинПром





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