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В Турции заработал первый завод по промышленному производству лития

30.12.20 10:32 , Металлоснабжение и сбыт
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По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который виртуально принял участие на официальном открытии завода, в турецком электромобиле TOGG планируется использовать отечественные батареи.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал журналистам, что Турция в декабре приступила к промышленному производству карбоната лития, который может использоваться в дальнейшем для создания электрических элементов питания.

"На начальном этапе будет производиться 10 тыс. т карбоната лития в год. Но в скором времени объемы вырастут до 60 тыс. т в год. Это серьезный шаг в сфере создания элементов питания для отечественного электрического автомобиля", - сказал он. Карбонат лития будет производиться на заводе в провинции Эскишехир.

Рекордсменами по добыче лития являются Австралия, Чили и Аргентина (более 90% мировой добычи). Карбонат лития может использоваться в качестве основы сырья для производства аккумуляторов. Это соединение также применяется в металлургии, производстве стекла, пластмасс, удобрений или в медицине в качестве психотропного препарата.

МинПром

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