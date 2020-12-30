За 11 месяцев 2020 г. китайский импорт алюминия достиг рекордных показателей

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, в ноябре в страну поступило из-за рубежа 189 тыс. т необработанного алюминия и алюминиевой продукции. Это на 26,4% уступает октябрю, но более чем в 2,5 раза превышает показатель ноября 2019 г.
Всего за 11 месяцев 2020 г. китайский импорт алюминия и алюминиевой продукции достиг 2,44 млн т, что примерно в четыре раза больше, чем в тот же период предыдущего года. Более того, за январь-ноябрь 2020 г. китайские компании приобрели за рубежом больше алюминия, чем во всем 2009 г. (2,32 млн. т), установив новый рекорд.
Одной из причин увеличения импорта алюминия в Китае стало выгодное для китайских покупателей соотношение внутренних и мировых цен весной-летом 2020 г. Однако закупки первичного алюминия за 11 месяцев составили около 930 тыс. т, что значительно уступает 1,5 млн. т в 2009 г.
Китайские компании нарастили, прежде всего, импорт алюминиевых сплавов, в частности, необработанного материала ADC12, который использовался ими в качестве замены алюминиевому лому, поставки которого в Китай были ограничены. В январе-ноябре китайские компании приобрели за рубежом более 1,1 млн. т сплавов и 742 тыс. т алюминиевого лома.
Также в ноябре Китай импортировал 249 тыс. т глинозема, на 43,2% больше, чем в октябре, и 8,06 млн. т бокситов, что на 0,7% превысило показатель месячной давности.