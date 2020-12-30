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В декабре Минфин продал гособлигаций на 116 млрд грн

30.12.20 09:58
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29 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 23,6 миллиарда гривень, за декабрь облигаций уже продали на 115,9 миллиарда гривень.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 8 в национальной валюте и 1 - долларовый.

От продажи гривневых облигаций привлекли 14,5 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

3 месяца по ставке 10%;
6 месяцев по ставке 10,75%;
1 год по ставке 11,7%;
1,5 года по ставке 11,75%;
2 года по ставке 10,85%;
3 года по ставке 12%;
4 года по ставке 12,15%;
5 лет по ставке 12,25%.

От продажи трехмесячного долларового выпуска привлекли 323 млн долларов по средневзвешенной ставке 2,9%.

МинПром

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