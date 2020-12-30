В декабре Минфин продал гособлигаций на 116 млрд грн

29 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 23,6 миллиарда гривень, за декабрь облигаций уже продали на 115,9 миллиарда гривень.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 9 выпусков гособлигаций: 8 в национальной валюте и 1 - долларовый.
От продажи гривневых облигаций привлекли 14,5 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
3 месяца по ставке 10%;
6 месяцев по ставке 10,75%;
1 год по ставке 11,7%;
1,5 года по ставке 11,75%;
2 года по ставке 10,85%;
3 года по ставке 12%;
4 года по ставке 12,15%;
5 лет по ставке 12,25%.
От продажи трехмесячного долларового выпуска привлекли 323 млн долларов по средневзвешенной ставке 2,9%.
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