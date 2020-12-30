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Петрашко рассказал о работе ЭКА в 2020 году

30.12.20 09:16
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В 2020 году уставный капитал "Экспортно-кредитного агентства" был увеличен до 2 млрд грн, сформирован портфель потенциальных клиентов на общую сумму 250 млн долл. и заключены первые договоры страхования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на главу ведомства Игоря Петрашко.

"Это дает возможность украинским предпринимателям предложить стандартный набор, которые могут ожидать предприятия в Европе, США или Канаде", - отметил министр

Кроме того, министр отметил, что улучшилось сальдо внешнеторгового баланса. По итогам 10 месяцев 2020 года сальдо торговли товарами является отрицательным в сумме $3,4 млрд, но оно улучшилось в 2,5 раза (+$5,1 млрд) по сравнению с аналогичными периодом прошлого года.

Такое замедлилось падение темпов экспорта. Если по итогам 7 месяцев 2020 года, экспорт товаров снизился на 7,4% (максимальное значение в течение отчетного года), то за 10 месяцев 2020 года - на 4,8%. В импорте товаров пока также сохраняется негативная динамика. В январе-октябре импорт товаров в Украину сократился на 14,3% против 14,7% по итогам 7 месяцев текущего года.

МинПром

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