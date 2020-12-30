Украина ввела ограничения против импорта на 12 млрд грн Защита национального производителя является приоритетом правительства. Сейчас применяется 29 мер относительно импорта ориентировочной стоимостью 11,7 млрд грн.



Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.



В частности, обеспечены:



- защита интересов национальных товаропроизводителей на внешних рынках (упрощен доступ на рынки Бразилии - автомобильные шины, Таиланд - прокат, ЕС - металлопродукция и другие);

- защита украинских товаропроизводителей от растущего импорта и недобросовестной конкуренции, что позволило сохранить промышленное производство в Украине по многим позициям (от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности);

- защита прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере (относительно экспорта леса, железнодорожного подвижного состава, нитрата аммония).



В настоящее время проводится 9 расследований в отношении импорта продукции общей стоимостью 4,9 млрд грн.



"Наше министерство оперативно реагирует на все обращения, которые к нам поступают. Потому прошу всех предпринимателей активнее обращаться к нам - и мы максимально прозрачно обеспечим защиту ваших законных интересов в международной торговле", - добавил Петрашко.



Относительно Российской Федерации введены меры по запрету импорта на общую сумму 18,5 млрд грн в год.



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