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Украина ввела ограничения против импорта на 12 млрд грн

30.12.20 08:07
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Защита национального производителя является приоритетом правительства. Сейчас применяется 29 мер относительно импорта ориентировочной стоимостью 11,7 млрд грн.

Об этом заявил во время итоговой пресс-конференции министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В частности, обеспечены:

- защита интересов национальных товаропроизводителей на внешних рынках (упрощен доступ на рынки Бразилии - автомобильные шины, Таиланд - прокат, ЕС - металлопродукция и другие);
- защита украинских товаропроизводителей от растущего импорта и недобросовестной конкуренции, что позволило сохранить промышленное производство в Украине по многим позициям (от машиностроения и металлургии до пищевой промышленности);
- защита прав и интересов Украины в торгово-экономической сфере (относительно экспорта леса, железнодорожного подвижного состава, нитрата аммония).

В настоящее время проводится 9 расследований в отношении импорта продукции общей стоимостью 4,9 млрд грн.

"Наше министерство оперативно реагирует на все обращения, которые к нам поступают. Потому прошу всех предпринимателей активнее обращаться к нам - и мы максимально прозрачно обеспечим защиту ваших законных интересов в международной торговле", - добавил Петрашко.

Относительно Российской Федерации введены меры по запрету импорта на общую сумму 18,5 млрд грн в год.

МинПром

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