Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Интерпайп практически рассчитался по долгам

29.12.20 17:57
печать
размер текста:

Украинская промышленная компания "Интерпайп" практически погасил свою задолженность.

Согласно пресс-релизу, 29 декабря 2020 года компания произвела очередное погашение евробондов-2024 на сумму 74 млн 819,932 тыс. долл.

Таким образом, сейчас оставшаяся задолженность по облигациям составляет всего 6 млн 472 тыс. 125,91 долл.

"Интерпайп" в октябре 2019 года сообщил о завершении задолженности группы перед ее основными финансовыми кредиторами. В результате реструктуризации задолженность была оформлена новым выпуском еврооблигаций на 309 млн 192,058 тыс. долл. под 10,25% со сроком погашения в 2024 году и двумя кредитами по 45 млн долл. каждый с погашением в конце 2020 года.

В 2020 году "Интерпайп" осуществил серию погашений еврооблигаций: в январе – на 98,5 млн долл., в августе – на 97 млн долл., в октябре – на 32,4 млн долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:51
Центры занятости с начала года трудоустроили более 600 тыс. человек
17:36
Nippon Steel покупает таиландского производителя жести
17:12
Украинцы заявили об ухудшении своего материального состояния
16:51
ГарПок заявил о нехватке 1 млрд грн для поставки электроэнергии
16:33
Металлургам Украины придется покинуть рынок КНР уже в 2021 году
16:15
Из Украины продолжают уходить инвесторы
15:53
Укрзализныця получила от государства 102 млн грн помощи
15:31
4 января ВостГок заработает после простоя
15:15
Минобороны заказало ГП Антонов строительство 3 самолетов
14:59
На Марганецком ГОКе построили фабрику по переработке до 5 млн тонн в год шламов
14:48
Из-за усиления протекционизма украинские металлурги могут потерять 370 млн долл
14:35
Украина готовится к созданию зоны свободной торговли с Китаем
14:20
Металлургия в 2020-м показала экономическую устойчивость - Шпенов
14:15
Навигацию по Днепру продлили до 15 января
13:51
Три компании передумали добывать газ в Украине
13:49
СА с ЕС нужно пересмотреть с учетом новых экспортных реалий - Магомедов
13:33
Тарифы на э/энергию повысили, чтобы избежать резкого повышения
13:13
От дефолта Украину спасает только теневой сектор экономики
13:02
Метинвест в октябре сократил выручку на 4,8%
12:52
В Кабмине ожидают к концу года сокращения экономики на 3% ВВП
28.12.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!