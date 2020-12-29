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Центры занятости с начала года трудоустроили более 600 тыс. человек

29.12.20 17:51 , Укринформ
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Через центры занятости с начала года было трудоустроено более 600 тыс. человек, а общая сумма помощи по безработице составила - 15,8 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом во время итоговой пресс-конференции сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.

"Важным вызовом для нас было сохранение рабочих мест, и нам удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. В общем, по трем направлениям - сохранение рабочих мест, трудоустройство и помощь по частичной безработице, охватила около 1,5 млрд человек в Украине", - отметил И.Петрашко.

Он заметил, что важным решением стало введение помощи по частичной безработице: удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для около 400 тысяч человек. Сумма компенсации - 2,8 млрд грн.

"Одним из факторов стабилизации на рынке труда стало оказание помощи по частичной безработице, когда предприятия закрывались и вынуждены были отправлять работников в вынужденный простой. Таким образом, предприниматели смогли сохранить рабочие места, что стало важным фактором возобновления работы после завершения карантинных ограничений", - отметил И.Петрашко.

МинПром

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