Центры занятости с начала года трудоустроили более 600 тыс. человек

Через центры занятости с начала года было трудоустроено более 600 тыс. человек, а общая сумма помощи по безработице составила - 15,8 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом во время итоговой пресс-конференции сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.
"Важным вызовом для нас было сохранение рабочих мест, и нам удалось сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. В общем, по трем направлениям - сохранение рабочих мест, трудоустройство и помощь по частичной безработице, охватила около 1,5 млрд человек в Украине", - отметил И.Петрашко.
Он заметил, что важным решением стало введение помощи по частичной безработице: удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для около 400 тысяч человек. Сумма компенсации - 2,8 млрд грн.
"Одним из факторов стабилизации на рынке труда стало оказание помощи по частичной безработице, когда предприятия закрывались и вынуждены были отправлять работников в вынужденный простой. Таким образом, предприниматели смогли сохранить рабочие места, что стало важным фактором возобновления работы после завершения карантинных ограничений", - отметил И.Петрашко.