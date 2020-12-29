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ГарПок заявил о нехватке 1 млрд грн для поставки электроэнергии

29.12.20 16:51 , Бизнес Цензор
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ГП "Гарантированный покупатель" ожидает в первом квартале дефицит средств в рамках выполнения спецобязательств для поставки электроэнергии для населения в размере 1 млрд грн. Об этом сообщил директор госпредприятия Константин Петриковец, передает Интерфакс-Украина.

"При цене покупки электроэнергии у "Энергоатома" в 150 грн/МВт-ч мы ожидаем дефицита средств в первом квартале на уровне 1 млрд грн, который должен перекрываться во втором-третьем, и по году должны выйти в ноль, учитывая снижение потребления. Но только при условии, что все источники финансирования возобновляемой энергетики будут задействованы", – отметил К.Петриковец.

По его мнению, изменение ПСО по обеспечению населения электроэнергии необходимо рассматривать в комплексе со спецобязательствами по оплате электроэнергии по "зеленому тарифу".

Петриковец отметил, что органы власти, готовя решение правительства по изменению ПСО по населению, исходили из тех индикативов, которые намечены на следующий год, в частности, как минимум 20% оплаты ВИЭ из бюджета, средневзвешенной цены электроэнергии на рынках на уровне 1,3 грн/кВт-ч и тарифа на передачу в размере 309 грн/МВт-ч.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" ожидает в первом квартале 2021 года дефицита денежных средств в размере 4 млрд грн при продаже электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках обновленного ПСО по обеспечению населения по цене 15 коп. за кВт-ч.

При этом в компании предположили, что "ГарПок" "на самом деле не сможет своевременно и в полном объеме рассчитываться с "Энергоатомом".

Со своей стороны "Энергоатом" предлагал повысить цену продажи "ГарПоку" до 35 коп/кВт-ч, что требовало бы, по его мнению, повышения тарифов на электроэнергию для населения до 2,21 коп/кВт-час (с НДС), или внедрить переход НАЭК на финансовую модель ПСО, при которой компания будет полностью реализовывать электроэнергию на свободном рынке по рыночным ценам.

Напомним, ранее Кабинет министров обнародовал решение, которым отменен сниженный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной электроэнергии в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на первые 100 кВт-ч повышен до 1,68 грн.

Для обеспечения этих тарифов госпредприятие НАЭК "Энергоатомˮ в рамках выполнения ПСО обязано продавать по двусторонним договорам "Гарантированном покупателю" электроэнергию по цене 150 грн за 1 МВт-ч, а ЧАО" Укргидроэнергоˮ – по цене 10 гривен за 1 МВт-ч.

МинПром

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