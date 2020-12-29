Металлургам Украины придется покинуть рынок КНР уже в 2021 году Украинские металлургические компании, наладившие экспорт стальной продукции в Китай во время локдауна и снижения спроса в Европе, будут вынуждены уйти с китайского рынка уже в 2021 году, прогнозирует ГМК-Центр.



По прогнозу аналитиков, Китай, ставший в 2020 основным рынком сбыта не только для производителей металлургического сырья, но и полуфабрикатов, и готового проката украинского производства, существенно сократит потребление металла. В основном, это будет связано с ожидаемым завершением программ правительства КНР по стимулированию экономики.



В итоге, спрос на металл упадет, что приведет и к снижению объемов импорта стали. В то же время экспортные поставки китайской продукции на внешние рынки вырастут.



"Украинские компании будут вынуждены покинуть рынок Китая и вернуться на свои традиционные рынки. Слабое восстановление спроса в последних может означать потерю объемов экспорта", — отмечают в ГМК-Центре.



В 2020 году Китай показал всплеск спроса на сталь в связи с действиями правительства, которое развернуло масштабную программу помощи экономике, пострадавшей от жесткого карантина в начале года. Уже к сентябрю Китай нарастил импорт стали настолько, что перешел из статуса нетто-экспортера в статус нетто-импортера.



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