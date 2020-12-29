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Из Украины продолжают уходить инвесторы

29.12.20 16:15 , РБК Украина
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Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину за январь-сентябрь 2020 года сократились на 343 млн долл. При этом в третьем квартале отток капитала составил 49 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, в первом квартале 2020 года был зафиксирован отток на 1 549 млн долл., за второй квартал 2020 года приток составил 1255 млн долл.

Как сообщалось, по данным опроса, который провела Европейская бизнес-ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины уменьшается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.

Напомним, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долл.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

МинПром

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