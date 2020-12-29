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4 января ВостГок заработает после простоя

29.12.20 15:31 , Интерфакс-Украина
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ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК, Днепропетровская обл.) выйдет из почти месячного простоя 4 января 2021 года, сообщила пресс-служба предприятия.

"Начать на Ингульской, Новоконстантиновской и Смолинской шахтах ГП "ВостГОК" с первой смены 4 января 2021 года ведение горных работ", - закреплено обнародованным приказом по предприятию.

Как сообщалось, ВостГОК с 7 декабря 2020 года вышел в частичный простой из-за проблем с финансированием. Проблемы с финансированием возникли из-за задержек денежных поступлений со стороны НАЭК "Энергоатом", который является основным покупателем производимого комбинатом уранового концентрата из-за чего на предприятии нет возможности обеспечить урановое производство основными материалами, химреагентами и запчастями.

В свою очередь, "Энергоатом" не признает претензии ВостГОКа, поскольку комбинат не в полном объеме выполняет поставки концентрата. В частности, комбинат официально уведомил о планах перенести поставку 90 тонн концентрата урана на январь-2021. В НАЭК также отмечают, что цена продажи продукции ВостГОКа в соответствии с контрактом превышает мировые цены на урановое сырье.

ВостГОК в 2019 году сократил производство уранового оксидного концентрата на 32,1% (на 378,6 тонн) по сравнению с 2018 годом – до 800,9 тонн. Низкий показатель производства связан с вынужденным простоем части подразделений предприятия в ноябре-декабре, урановое производство было запущено 8 января текущего года.

В январе-сентябре 2020 года предприятие сократило производство УОК на 6,9% (на 47,4 тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 637,4 тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство ГП "ВостГОК" составляет около 1 тыс. тонн.

МинПром

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