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Минобороны заказало ГП Антонов строительство 3 самолетов

29.12.20 15:15 , Интерфакс-Украина
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Министерство обороны Украины и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. 

Меморандум подписан при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - сказал В.Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".

Отмечается, что глава государства предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Кроме того, предлагается разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский также ожидает в ближайшее время план от руководства ГП "Антонов" относительно восстановления и усиления кадрового потенциала предприятия, возвращения профессионалов и привлечения новых специалистов.

МинПром

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