Минобороны заказало ГП Антонов строительство 3 самолетов

Министерство обороны Украины и Государственное предприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.
Меморандум подписан при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.
На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
"Эти новые самолеты будут построены украинскими гражданами, из украинских комплектующих, для украинских интересов. Собственно так, как это и должно быть", - сказал В.Зеленский перед церемонией подписания документа, которая состоялась на ГП "Антонов".
Отмечается, что глава государства предложил государственным заказчикам продолжить работу по новым контрактам на изготовление Ан-178 уже со следующего года, а правительству - проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".
Кроме того, предлагается разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский также ожидает в ближайшее время план от руководства ГП "Антонов" относительно восстановления и усиления кадрового потенциала предприятия, возвращения профессионалов и привлечения новых специалистов.