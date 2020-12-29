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На Марганецком ГОКе построили фабрику по переработке до 5 млн тонн в год шламов

29.12.20 14:59 , Интерфакс-Украина
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ООО "Максипром групп" на площадях ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК, Днепропетровская обл.) построило фабрику по переработке до 5 млн тонн в год шламов (отходов) марганцевой руды производительностью до 1 млн тонн марганцевого концентрата.

"Хорошее завершение года! Представляем очередное детище "Максипром груп" с производительностью 500 тыс. тонн марганцевого концентрата в год! Дополнительные рабочие места, со снижением общей экологической нагрузки для региона в объеме переработанных шламов, то есть, до 30% от существующих объемов шламонакопителей, работая только на существующих площадях. Это два года строительства", - констатировал исполнительный директор "Максипром групп" Сергей Антонов в Facebook во вторник.

В приложенном видео уточняется, что данный объект - фабрика переработки шламов марганцевой руды производительностью до 5 млн тонн по входящему сырью, по готовому марганцевому концентрату производительность – до 1 млн тонн в год.

Ранее МГОК сообщал об одобрении набсоветом сделки с ООО "Максипром групп" о строительстве цеха по переработке отходов руды на 435 млн грн, в ходе строительства стоимость возросла на 123 млн грн (по допсоглашению в августе-2020) – до 558 млн грн.

"Генподрядчик обязуется на свой риск выполнить весь комплекс работ по строительству цеха по переработке шламов марганцевой руды, а также обязуется передать выполненные работы (результат выполненных работ) и сдать объект заказчику в установленный настоящим договором срок и принять участие в работе по введению объекта в эксплуатацию", - констатировалось в марте 2020 года в информации МГОКа.

В свою очередь на предприятии агентству "Интерфакс-Украина тогда уточнили, что проект строительства цеха по переработке шламов находится в стадии разработки.

"Решение по строительству цеха по переработке шламов марганцевой руды принято акционерами ЧАО "Марганецкий ГОК", - сообщал референт председателя правления.

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). Согласно информации на сайте предприятия, в состав комбината, в частности, входят четыре действующие шахты, в том числе одна строящаяся, один карьер - Грушевский, обогатительная фабрика. Балансовые запасы марганцевых руд на 1 января 2015 года составляли 240 млн тонн, в том числе, разрабатываемые на данный период - 69,8 млн тонн, содержание марганца разрабатываемых запасов - 25,18%.

Крупнейшими акционерами ЧАО, по данным НДУ на третий квартал 2020 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ПАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций.

Уставный капитал ЧАО "МГОК" составляет 366,625 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

МинПром

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