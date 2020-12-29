Из-за усиления протекционизма украинские металлурги могут потерять 370 млн долл Ограничения на экспорт украинской стальной продукции в конце 2019-го, и 2020-м гг обошлись национальным производителям в 45 млн долл. Если в 2021 г такие ограничения введут РФ и страны-участницы Совета сотрудничества стран залива (GCC), то это может привести к еще большим потерям, заявляет народный депутат Сергей Магера.



"Протекционизм в современных условиях приобретает форму экономического тренда. Это вынудило наши компании в 2020 г в короткие сроки искать новые рынки сбыта. Похоже, что в 2021 г этот тренд сохранится. Так, в РФ форсируется вопрос о введении импорта украинских ж/д комплектующих в санкционный список запрещенных товаров. Это может сократить объем украинского экспорта стальной продукции на 150-170 млн долл.", - прогнозирует нардеп.



Он напомнил о расследовании Всемирной торговой организации об импорте в страны GCC по всем видам проката и труб, не включая полуфабрикаты, которое началось еще в октябре 2019-го. ВТО огласила результаты расследования, где отметила признаки фактического ущерба от импорта для местной промышленности.



"Пока до конца не ясно, какую форму могут иметь защитные меры. Но если принять во внимание тот факт, что объем украинского промышленного экспорта в страны GCC по итогам 2020-го может составить более 1 млн тонн, потенциальные потери в 2021-м вызывают беспокойство. Украина поставила в регион до 750 тыс тонн полуфабрикатов, до 250 тыс тонн г/к проката, до 60 тыс тонн бесшовных труб. Именно г/к прокат и бесшовные трубы могут оказаться под давлением ограничений, а это 170-200 млн долл упущенной экспортной выручки", - рассказал политик.



Кроме того, важно чтобы Еврокомиссия приняла решение по Carbon Border Adjustmen с учетом интересов Украины. Если интересы украинских экспортеров металлопродукции не будут учтены, то, начиная с 2023 г, на них лягут дополнительные ежегодные расходы в 379,9 млн долл, отмечает он.



По мнению политика, чтобы избежать возможных потерь, Украине необходимо достичь необходимого прогресса с Евросоюзом на переговорах по пересмотру Соглашения Украина-ЕС и продемонстрировать уверенное движение по курсу экотрансформации промышленности.



"В последнем вопросе может помочь принятие Верховной Радой законопроекта нашего Комитета, который дает право промпредприятиям направлять на цели экомодернизации 70% начисленной суммы эконалога. Это позволит наших меткомбинатам идти в ногу с прогрессом и не потерять важные для украинской экономики экспортные рынки", - подчеркнул С.Магера.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



