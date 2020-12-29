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Металлургия в 2020-м показала экономическую устойчивость - Шпенов

29.12.20 14:20
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Украинские компании металлургической отрасли сохранили высокий уровень экспортной конкурентоспособности в условиях экономического спада из-за пандемии. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он отметил, что в 2020-м снижение экспорта отмечено в пределах 3%. К концу осени Украина заняла 12-ю позицию в мире среди крупнейших поставщиков и производителей стали.

"Такая относительная стабильность связана в первую очередь с выгодной геолокацией и близким расположением портов, которые в этом году показали прирост перевалки промышленных грузов. Украина смогла проявить гибкость и быстро переориентировать экспортные направления, когда мировые рынки в середине года начали трансформироваться в результате пандемии и многие страны прибегли к введению дополнительных квот и других экспортных ограничений. Отечественным металлургам удалось укрепиться на азиатском рынке и поставить более 1 млн тонн стали в КНР", - сказал Д.Шпенов.

Вместе с тем он подчеркивает, что прибыль все еще останется ниже уровня до пандемии, несмотря на ценовой скачок до уровня 700 долл/т. Для восстановления полноценного спроса на сталь потребуется время. Учитывая объем китайской стали на мировом рынке и его вероятное увеличение в 2021 году, вернуться к прежним показателям прибыли будет еще сложнее.

"Украина ввела ограничения на импорт китайских бесшовных труб и углеродистую сталь, для предотвращения дополнительной экономической нагрузки на национальные металлургические предприятия. Сейчас нужно определиться со стратегией действий на внешних рынках. Если говорить о европейском направлении, то, несмотря на готовность пересмотреть условия Соглашения Украина-ЕС, на быстрые изменения рассчитывать не стоит", - уверен политик.

По его мнению, сегодня необходимо больше обратить внимание на существующие риски. Для украинского промышленного экспорта сегодня может создать барьеры механизм Carbon Border Adjustment в ЕС, считает он.

"Это защитная опция направлена на ограничения в отношении производителей стали с высоким углеродным следом. Эксперты оценивают минимальную стоимость введения Carbon Border Adjustment для украинских экспортеров-металлургов в 379,9 млн евро в год", - отметил нардеп.

"И хотя мы "за" экотрансформацию, отечественным меткомбинатам не справится без помощи государства. Первое, что нужно сделать – разрешить промпредприятиям направлять 70% эконалога на цели экомодернизации. Мы подготовили соответствующий законопроект, и он готов к рассмотрению в парламенте", - сообщил Д.Шпенов.

МинПром

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