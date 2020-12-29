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СА с ЕС нужно пересмотреть с учетом новых экспортных реалий - Магомедов

29.12.20 13:49
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Условия Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо пересмотреть с учетом новых экспортных реалий и экономической ситуации в стране и мире. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что по итогам прошлого года удельный вес торговли товарами и услугами Украины с Евросоюзом в общей структуре экспорта составил 40,1%. Сегодня Соглашение попросту не отражает потребности экспортно-импортных отношений по многим позициям, в части тарифов, квот, технических ограничений, считает нардеп.

М.Магомедов также отметил, что в запросе на изменения от разных отраслей заметно смещены акценты. Если агросектор, легкая промышленность, фармацевтическая индустрия требуют расширения доступа на европейский рынок, то отечественной металлургии помимо такого расширения важно защитить внутренний рынок. Поэтому во время пересмотра Соглашения необходимо учесть этот запрос, подчеркивает он.

"В процессе переговоров однозначно будет затронут вопрос «зеленого курса». Тема экотрансформации регулярно всплывает в виде новых требований к производству. ЕС демонстрирует заинтересованность в большем вовлечении Украины в решение экологического вопроса, снижения выбросов СО2", - сказал нардеп.

Политик называет главным интересом украинских промышленников доступ к современным технологиям производства и дешевым финресурсам для внедрения таких технологий.

"Пересмотр Соглашения и активизация сотрудничества будет осуществляться по четырем направления: свобода движения товаров — пересмотр тарифной и нетарифной частей, квот, фитосанитарных норм и сертификатов; свобода движения услуг — цифровой рынок, разрешительные системы, снятие ограничений; свобода движения рабочей силы и свобода движения капитала – упрощенный режим доступа к европейскому капиталу", - напомнил он.

"Во время переговорного процесса украинской стороне важно сохранить баланс между получением доступа к новым экспортным возможностям и безопасностью внутреннего рынка от переизбытка импорта", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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