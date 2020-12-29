Метинвест в октябре сократил выручку на 4,8% Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в октябре 2020 года снизилась на 4,8%, или на $44 млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $868 млн с $912 млн.



Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным итогам финансовой отчетности компании во вторник, общий показатель EBITDA по итогам октября составил $240 млн, что на $4 млн ниже показателя в сентябре ($244 млн), при этом EBITDA от участия в СП – $56 млн (в сентябре - $37 млн).



Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за октябрь-2020 составила "плюс" $140 млн (в сентябре "плюс" $115 млн), в том числе $9 млн - от участия в СП ($1 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $128 млн (в сентябре - $134 млн), в том числе от СП - $47 млн ($36 млн). Расходы управляющей компании составили $7 млн ($4 млн).



Общая выручка в октябре состояла из выручки метдивизиона в размере $689 млн (в сентябре - $727 млн), горнодобывающего дивизиона - $228 млн ($235 млн), внутригрупповые продажи составили $49 млн ($50 млн).



Общая задолженность компании в октябре возросла на $5 млн по сравнению с сентябрем - до $2,932 млрд с $2,927 млрд. При этом объем денежных средств возрос на $63 млн - до $712 млн с $649 млн.



Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $50 млн, в финансовой деятельности - $5 млн.



"Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в октябре в объеме 48 тыс. тонн (в сентябре 115 тыс. тонн) получил $21 млн ($48 млн). Кроме того, от перепродажи 218 тыс. тонн плоского проката получено $111 млн, 58 тыс. тонн длинного проката - $29 млн, 97 тыс. тонн чушкового чугуна - $36 млн.



В целом компания в октябре реализовала 436 тыс. тонн полуфабрикатов на $172 млн, 782 тыс. тонн готовой металлопродукции на $431 млн, 189 тыс. тонн кокса на $38 млн.



Группа в октябре реализовала 1,490 млн тонн железорудного сырья на $177 млн, 51 тыс. тонн угольного концентрата на $5 млн.



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