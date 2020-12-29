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Навигацию по Днепру продлили до 15 января

29.12.20 14:15 , ЦТС
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Государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала приказ о продлении до 15 января 2021 года навигации на днепровских шлюзах.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию ассоциации "Реки Украины".

В соответствии с приказом Киевский, Каневский, Кременчугский, Среднеднепровский, Запорожский и Каховский шлюзы будут работать до 15 января 2021 года.

Напомним, ранее ЦТС писал, что Государственная служба морского и речного транспорта Украины 26 ноября выдала приказ №295, согласно которому навигация на реке Днепр была продлена до конца 2020 года. Предыдущим приказом от 11 ноября на Киевском, Каневском, Кременчугском и Днепродзержинском шлюзах навигация продлевалась до 1 декабря 2020 года. На Запорожском РГС и Каховском шлюзе навигацию изначально планировали завершить 4 и 5 декабря соответственно.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация обратилась с призывом к министру инфраструктуры и руководству Морской администрации о продлении сроков навигации. Поскольку пока погодные условия являются благоприятными, и, учитывая опыт прошлого года, могут оставаться такими в течение всего зимнего сезона, бизнес призвал не прекращать судоходство по Днепру.

МинПром

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