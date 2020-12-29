От дефолта Украину спасает только теневой сектор экономики "Подушка безопасности" в виде теневого сектора экономики является единственным предохранителем от дефолта Украины. Об этом заявил генеральный директор "Карлсберг Украина" Евгений Шевченко в интервью Экономической правде.



"Ситуация [с экономикой в Украине] близка к катастрофе. Ситуация демпфируется так называемым теневым сектором экономики, который не видит статистика и который составляет от 40% до 50% по разным оценкам. Если бы не эта подушка безопасности, страна бы уже оказалась банкротом давно. Очень вовремя подоспели 600 млн евро от Евросоюза", - заявил Е.Шевченко.



По его словам, Украина располагает неэффективной и неконкурентоспособной экономической моделью.



"Это ресурсная модель, помноженная на олигархический характер экономики", - сказал Е.Шевченко, добавив, что "на сырье ещё ни одна "сверхдержава" долго не продержалась".



"Опираться нужно на человеческий капитал, на инновации и на современные технологии. А пока Украина стоит в растяжке между пшеницей и IT. Причем пшеница сильно перевешивает", - заявил гендиректор Carlsberg Ukraine.



Е.Шевченко призвал Кабинет министров вести диалог с бизнесом и экспертами, а также обеспечивать предсказуемую регуляторную политику.



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