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Тарифы на э/энергию повысили, чтобы избежать резкого повышения

29.12.20 13:33 , Экономическая правда
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Постановление Кабинета министров, которым повышается льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии для населения, принято во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Срок действия действующего механизма ПСО истекает 01.01.2021, и в случае непринятия предложенных изменений цена на электроэнергию для бытовых потребителей формировалась бы на рыночных условиях, что привело бы к резкому, более чем в 2,5 раза, росту тарифа на электрическую энергию для населения (до около 3,3 грн/кВт-ч)", — отмечают в ведомстве.

В Минэнерго подчеркивают, что указанным постановлением определена единая фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт-ч.

"Фактически тариф для населения до 31.03.2021 сохранен на текущем уровне (без учета льготной цены за первые 100 кВт-ч/мес)", — говорится в сообщении.

В Минэнерго объясняют, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии за январь — март 2021 года и устойчивую работу энергетических предприятий, на которых возложены специальные обязанности по обеспечению общественных интересов (НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго").

В Минэнерго добавили, что совместно с НКРЭКУ и другими участниками рынка электрической энергии в течение следующего месяца намерены разработать усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ПСО.

Как сообщалось, Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

МинПром

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