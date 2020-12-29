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Три компании передумали добывать газ в Украине

29.12.20 13:51 , Бизнес Цензор
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ЧАО "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника отказалась от подписания соглашения о разделе продукции (СРП) по Русановскому углеводородному участку, а американская Aspect Energy – по Варвинскому. Об этом глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что конкурсы на заключение этих соглашений состоялись еще в 2019 году.

"С определения победителей прошло полтора года, за это время произошло очень много событий. Сменились президент страны и парламент... Произошел ценовой кризис на рынке углеводородов, мировые мейджеры списали запасы на миллиарды долларов и остановили много новых проектов, а пандемия отрицательно сказалась на глобальной экономической активности. В результате из 9 сделок осталось 7, три иностранных и украинское предприятия-победители вышли из переговорного процесса по собственному желанию", – отметил Р.Опимах.

Глава Госгеонедр добавил, что минимальные финансовые обязательства инвесторов по оставшихся участках превышают 350 млн долл. в течение ближайших 5 лет, программа работ предусматривает бурение 35 новых разведочных скважин.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 28 декабря утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

В частности, утверждены СРП с государственной "Укргаздобычей" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому месторождениях.

Однако в ноябре 2020 года канадская Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Кроме того, в мае 2020 года правительство утвердило ЕР Ukraine B.V. (Нидерланды, ("дочка" чешской EPH Group) победителем конкурсов по Груневскому и Ахтырскому углеводородным участкам, а York Energy (UK) Holdings Limited (Великобритания, "дочка" американской Alpha Energy) – по Ичнянскому участку.

МинПром

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