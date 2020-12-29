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Китаеведа исключили из профильной ассоциации за напоминание о национальных интересах Украины

29.12.20 12:36
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Руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра изучения армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Юрия Пойту исключили из числа членов Украинской ассоциации китаеведов. Об этом сообщил сам эксперт в открытом письме "Что не так с украинским китаеведением?", размещенном на сайте ЦИАКР, пишет Silkbridge.

Официальной причиной, которая была указана на сайте Ассоциации, названо "несоответствие уровня профессиональной квалификации требованиям к украинскому китаеведу" и "публичное выступление против развития украинско-китайского стратегического партнерства". "Несмотря на то, что никакого объяснения со стороны моих бывших коллег я не получил, наиболее вероятно, данное решение спровоцировал мой комментарий украинской службе BBC, в котором я высказал свою точку зрения по развитию украинско-китайских отношений", — написал Ю.Пойта в открытом письме.

В комментарии BBC Ю.Пойта отметил, что развитие отношений с Китаем "должно строиться, в первую очередь, на национальных интересах Украины, и учитывать как возможности, так и риски и угрозы для нашего государства". Он также считает, что в собственных интересах Украина должна ввести систему скрининга иностранных инвестиций, в т.ч. китайских, относительно угроз национальной безопасности, недопустить Huawei к строительству сети 5G в Украине; определить объекты критической инфраструктуры, которые не могут быть приватизированы китайскими компаниями, не допустить передачу украинской компании "Мотор-Сич" китайской стороне.

"…заочное исключения меня из этой организации свидетельствует о неготовности ее руководства к дискуссии, где каждый член экспертного, научного среды имеет право на высказывание своей точки зрения с соответствующей аргументацией. Это ключевая разница между научной деятельностью и пропагандой и псевдоаналитикой, в которых сначала формируются необходимые нарративы, а затем «подгоняются» специально подобранные аргументы… Также, возникает вопрос, чьи интересы лоббируются Ассоциацией — украинские или китайские?", — задает вопрос Ю.Пойта.

МинПром

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