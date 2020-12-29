В Кабмине ожидают к концу года сокращения экономики на 3% ВВП Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает сокращения экономики Украины на 3% ВВП в октябре-декабре 2020 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает Интерфакс-Украина.



"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", – сказал министр.



При этом И.Петрашко уточнил, что Минэкономики сохраняет апрельский прогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года.



Как сообщалось, по данным Госстата, падение ВВП в третьем квартале 2020 года составило 3,5% ВВП, во втором – 11,4%, в первом – 1,3%.



Напомним, реальный ВВП Украины в 2019 году увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%.



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