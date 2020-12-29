В ноябре украинцы принесли в банки 7 млрд грн

За ноябрь сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выросла на 7,33 млрд грн и на 1 декабря составила 582,39 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс служба Фонда гарантирования.
По состоянию на 1 декабря 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц - предпринимателей; ФЛП) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов достигла 582,39 млрд грн, что на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября (575,06 млрд грн).
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2020 вклады в национальной валюте составляли 335,60 млрд грн (+4,87 млрд грн в месяц) в иностранной валюте - 246,79 млрд грн (+2,46 млрд грн). Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках Фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии ФГВФЛ. Общая сумма вкладов - 227,11 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2020 года - 45,71 млрд грн (7,8% от общей суммы вкладов).
Как сообщалось, по состоянию на 1 декабря 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 73 банка.