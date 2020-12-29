Evraz закрыл сделку по покупке Южкузбассугля

ПАО "Распадская", входящее в группу Evraz Александра Фролова, Александра Абрамова и Романа Абрамовича, завершила сделку по приобретению у холдинга 100% "Южкузбассугля". Сумма сделки составила 67,74 млрд руб. (927 млн долл.), пишет "Коммерсант".
Сделка была закрыта 29 декабря, свидетельствуют сообщения «Распадской» на портале раскрытия информации. "Южкузбассуголь" ранее принадлежал Evraz НТМК и "Сибметинвесту", входящим в Evraz.
Приобретение "Южкузбассугля" было анонсировано в ноябре, позднее акционеры "Распадской" одобрили сделку (91% акций "Распадской" принадлежит Evraz). Совет директоров установил цену выкупа акций у неголосовавших или несогласных со сделкой и неголосовавших в 164 руб. за бумагу. Требование о выкупе должно быть предъявлено до 1 февраля включительно, выкуп акций будет проходить с 2 февраля по 3 марта.