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Worldsteel поделилась видением безуглеродной металлургии

29.12.20 10:53 , Металлоснабжение и сбыт
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Международная металлургическая ассоциация World Steel Association (WSA, Worldsteel) опубликовала соображения своего директора по безопасности, здоровью и окружающей среде Эндрю Пурвиса (Andrew Purvis) по возможным путям приспособления мировой металлургической промышленности к требованиям климатической политики.

Как отмечает Э.Пурвис, Евросоюз, Япония и Южная Корея объявили о намерении прекратить чистую эмиссию углекислого газа к 2050 г, а Китай — к 2060 г. Очевидно, по этому же пути пойдут и США с новой президентской администрацией.

Металлургической промышленности придется учитывать эти тенденции и меняться в соответствии с ними. Это, в частности, потребует повышения эффективности предприятий отрасли и минимизации их негативного воздействия на окружающую среду.

Э.Пурвис также замечает, что для минимизации выбросов углекислого газа наилучшим вариантом был бы переход на выплавку стали исключительно из металлолома или хотя бы увеличение его доли в шихте на меткомбинатах. Правда, пока что ежегодный ломосбор составляет около 750 млн т в год, а к 2030 г. этот показатель, как ожидается, вырастет только до 1 млрд т в год. Так что металлолома на всю мировую металлургию не хватит.

Ряд компаний объявили о намерении развивать новые безуглеродные технологии наподобие использования водорода вместо природного газа и других традиционных восстановителей и энергоносителей, а также улавливания и захоронения природного газа. Однако этим технологиям, возможно, понадобятся десятилетия, чтобы стать коммерчески привлекательным. Так, по оценкам некоторых специалистов, чтобы водород стало выгодно использовать для получения восстановленного железа, его стоимость должна снизиться в 10 раз и более по сравнению с текущим уровнем.

Кроме того, металлургия может сыграть важную роль в создании «зеленой» экономики благодаря тому, что стальную продукцию можно полностью переработать вторично, а прокат широко используется в новой энергетической инфраструктуре, начиная от энергоэффективных домов и заканчивая строительством ветроэлектростанций.

МинПром

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