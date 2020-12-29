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Кабмин утвердил тексты 7 соглашений о разделе продукции для добычи углеводородов

29.12.20 10:30 , Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины на заседании в понедельник утвердил тексты договоров семи соглашений о разделе продукции (СРП) для добычи углеводородов в стране.

"Проектом распоряжений предлагается утвердить окончательную редакцию соглашений о разделе продукции, уполномочить на подписание заместителя министра энергетики Юрия Бойко, и определить уполномоченным органом Госгеонедр", - сказал глава Минэнерго Юрий Витренко.

По его словам, в частности, речь идет об СРП с государственной "Укргазвыдобування" по Берестянскому, Бузовскому, Балаклейскому и Ивановскому участкам, "ДТЭК" Рината Ахметова – по Зинковскому, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – по Угновскому.

Ю.Витренко напомнил, что соглашения надо успеть подписать до 7 января 2021 года.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство одобрило результаты СРП-конкурсов по девяти углеводородным участкам: "Укргазвыдобування" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion Energy одержало победу по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, "ДТЭК" – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

В то же время в ноябре 2020 года канадская Vermilion решила не участвовать в проектах из-за существенного снижения цен на газ и нефть по сравнению с 2019 годом, пандемией коронавируса и глобальным экономическим спадом.

МинПром

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