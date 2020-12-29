Машиностроители РФ вслед за строителями потребовали экспортных пошлин на металлопрокат Резкий рост цен на сталь, уже вызвавший недовольство российских застройщиков и дискуссии в правительстве, коснулся и машиностроителей. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Ассоциация "Росспецмаш" обратилась к Владимиру Путину с просьбой дать поручение решить проблему роста цен на металлопрокат для внутренних потребителей. Они говорят о росте цен на потребляемую продукцию металлургии на 35% в декабре, а по отдельным видам и вовсе на 50%.



По мнению "Росспецмаша", предприятия машиностроения будут вынуждены в ответ резко поднять цены на свою продукцию. Это в итоге скажется на стоимости техники для сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых и транспорта.



В ассоциации предлагают президенту рассмотреть введение плавающей экспортной пошлины на металлопрокат "с целью обеспечения цен на металл на 20% ниже, чем на мировых биржах".



С проблемой роста цен на металлопрокат столкнулись и в автопроме: отрасль также рассматривает возможность обращения к чиновникам, говорят собеседники издания. Так, в "Соллерсе" Вадима Швецова сообщили, что со следующего года удорожание по отдельным видам проката составит 30%. В КамАЗе также подтвердили, что цены растут. Там отмечают, что это приведет не только к росту стоимости металла для производителя, но и к росту стоимости комплектующих. В другом концерне говорят о рисках удорожания автомобилей.



МинПром





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