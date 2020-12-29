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Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавейку

29.12.20 09:03 , МеталлСервис
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Индийское министерство торговли и промышленности приняло окончательное решение об антидемпинговых мерах в отношении ряда наименований плоского проката из нержавеющей стали, произведённого зарубежными металлургическими предприятиями и ввозимого на территорию Индии из Вьетнама, Гонконга, ЕС, Индонезии, Китая, Малайзии, Мексики, ОАЭ, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Южной Африки, Южной Кореи и Японии.

Расследование было инициировано в июле 2019 года и затронуло 76 зарубежных предприятий-производителей нержавеющей стали. В числе инициаторов - ассоциация ISSDA и Jindal Stainless. В процессе расследование было прекращено в отношении Вьетнама, Мексики, США, Таиланда, Южной Африки. Размер пошлины для ЕС, Индонезии, КНР, Малайзии, Тайваня, Южной Кореи и Японии варьируется от $67 до $944 за тонну в зависимости от производителя и страны происхождения, срок действия меры - 5 лет.

Под действие антидемпинговой меры попадает нержавеющий горяче- и холоднокатаный прокат, соответствующий кодам HS 7219 и 7220.

МинПром

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