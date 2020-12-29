|
Индия ввела антидемпинговые пошлины на нержавейку
29.12.20 09:03 , МеталлСервис
печать
Индийское министерство торговли и промышленности приняло окончательное решение об антидемпинговых мерах в отношении ряда наименований плоского проката из нержавеющей стали, произведённого зарубежными металлургическими предприятиями и ввозимого на территорию Индии из Вьетнама, Гонконга, ЕС, Индонезии, Китая, Малайзии, Мексики, ОАЭ, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Южной Африки, Южной Кореи и Японии.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
28.12.20
15:51