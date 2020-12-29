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Кабмин отменил льготный тариф на э/энергию для населения

29.12.20 08:03
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Кабинет министров отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 г. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 декабря.

"Продлить решим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", — сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

Как отметил Витренко, в Украине сохраняются заниженные тарифы на электроэнергию для населения. Даже после повышения, они будут примерно в 2 раза ниже рыночных цен.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления.

Ежегодные дотации по заниженным тарифам на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

МинПром

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