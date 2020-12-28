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Реализация обновленной стратегии морпортов поможет привлечь 50 млрд грн инвестиций

28.12.20 17:07
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Реализация обновленной Стратегии морских портов даст возможность привлечь в будущем около 50 млрд грн частных инвестиций, а также создать около 4700 рабочих мест. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

"Новая Стратегия позволит повысить эффективность погрузочных комплексов и качество услуг морских портов Украины. Это даст возможность стивидорным компаниям обрабатывать 209-265 млн тонн грузов", - сказал он.

Нардеп отметил, что для промышленников повышение эффективности работы системы морских портов влияет как на экспорт, так и на каботажное (внутри страны) перемещение материалов и продукции. Внутренние перевозки между украинскими морскими портами за 8 месяцев 2020-го выросли втрое.

Он также обратил внимание на то, что больше всего черных металлов прошло через Мариупольский порт. Объем перевалки каботажной металлопродукции за указанный период составил 305,9 тыс т. Для сравнения: в январе-августе 2019 г этот показатель составлял 3,2 тыс т. Объемы также нарастили Николаевский порт, порт "Пивденний" и порт "Ольвия". Это говорит о том, что у промышленников сформировался устойчивый спрос на развитие украинских морских хабов.

"Возвращаясь к Стратегии, стоит отметить, что в документе закрепляются направления для развития морских портов. В частности, планируется внедрить модель управления "порт-лендлорд": администрации портов смогут предоставлять инвесторам инфраструктуру и землю под строительство терминалов. Инвесторы смогут пользоваться ими, пока не истечет срок действия договора. После этого нужно либо вернуть землю вместе с терминалом, либо продлить договор", - рассказал он.

Нардеп также обратил внимание на то, что в Стратегии предусмотрели оптимизацию убыточных администраций морских портов путем регионального объединения.

"Очень важно чтобы Стратегия не осталась лишь хорошими идеями на бумаге. Для того, чтобы наши морские порты стали по-настоящему современными и конкурентоспособными, правительству необходимо активно включиться в работу", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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