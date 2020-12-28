В Украине снизилась средняя зарплата Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2020 года составила 11 987 грн. Это на 1,5% (на 187 грн) меньше по сравнению октябрем (12 174 грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики.



По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2020 года к ноябрю прошлого года выросла на 8,1%, номинальная выросла на 12,2%.



Самая высокая начисленная зарплата в ноябре была в Киеве - 17 582 грн, самая низкая - в Черниговской области - 9 615 грн. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 10 000 до 11000 грн.



Самую большую зарплату получают в сфере "Информация и телекоммуникации" - 21079 грн, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 6331 грн, где зарплаты за месяц упали на 9,0%.



Как сообщалось, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 грн. Это на 1,5% (на 176 грн) больше по сравнению сентябрем (11 998 грн).



Напомним, согласно макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн).



Как свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, в ноябре 2020 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 20,3 тысяч грн. Это в 1,7 раза больше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.



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